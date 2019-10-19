Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Если курды из бандформирований не покинут обозначенную зону безопасности, тогда Анкара вновь начнет антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии и сокрушит их. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара дала военизированным отрядам курдов 120 часов. За это время они должны отвести все оставшиеся силы из зоны безопасности на границе с Турцией. Если к концу срока курды-боевики не исполнят требование, тогда Анкара возобновит операцию.

Договоренность о временной приостановке «Источника мира» достигли в ходе встречи лидера Турции с вице-президентом США Майком Пенсом. Анкара прекратила огонь и предоставила курдам из бандформирований возможность выйти из объявленной зоны безопасности.

Однако курды-террористы продолжают обстреливать сирийские районы, что говорит об их намерении продолжать силовое противостояние, поэтому турецкие военные готовы снова зачищать коридор от боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.