Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» поучаствовала в субботнике в парке 300-летия Петербурга

Медиагруппа «Патриот» поучаствовала в субботнике в парке 300-летия Петербурга

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

 Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции
Медиагруппа «Патриот» поучаствовала в субботнике в парке 300-летия Петербурга

Медиагруппа «Патриот» поучаствовала в субботнике в парке 300-летия Петербурга

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

 Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции
18:33   19 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции

Если курды из бандформирований не покинут обозначенную зону безопасности, тогда Анкара вновь начнет антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии и сокрушит их. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара дала военизированным отрядам курдов 120 часов. За это время они должны отвести все оставшиеся силы из зоны безопасности на границе с Турцией. Если к концу срока курды-боевики не исполнят требование, тогда Анкара возобновит операцию.

Договоренность о временной приостановке «Источника мира» достигли в ходе встречи лидера Турции с вице-президентом США Майком Пенсом. Анкара прекратила огонь и предоставила курдам из бандформирований возможность выйти из объявленной зоны безопасности.

Однако курды-террористы продолжают обстреливать сирийские районы, что говорит об их намерении продолжать силовое противостояние, поэтому турецкие военные готовы снова зачищать коридор от боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...