Медведев заявил, что РФ готова поддерживать Сербию в сохранении суверенитета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал российскую поддержку Сербии в сохранении суверенитета и территориальной целостности. На выступлении в Народной скупщине он заявил, что Россия рассчитывает на сохранение стабильной и безопасной ситуации на Балканах.

По словам премьера, Москва заинтересована «исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы» в регионе на основе резолюции Совбеза ООН 124.

«Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул глава правительства.

Медведев заявил также, что рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией 25 октября.

Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич @avucic присутствовали на параде в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков https://t.co/M8AAHF28uF pic.twitter.com/MqEE3oKfSG — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 19 октября 2019 г.

Напомним, премьер прибыл в Сербию 19 октября, где поучаствовал в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил президент республики Александр Вучич. Также у Медведева запланирован ряд встреч с руководством страны.