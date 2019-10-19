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Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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18:29   19 Октября 2019
Россия

Медведев заявил, что РФ готова поддерживать Сербию в сохранении суверенитета

Медведев заявил, что РФ готова поддерживать Сербию в сохранении суверенитета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал российскую поддержку Сербии в сохранении суверенитета и территориальной целостности. На выступлении в Народной скупщине он заявил, что Россия рассчитывает на сохранение стабильной и безопасной ситуации на Балканах.

По словам премьера, Москва заинтересована «исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы» в регионе на основе резолюции Совбеза ООН 124.

«Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул глава правительства.

Медведев заявил также, что рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией 25 октября.

Напомним, премьер прибыл в Сербию 19 октября, где поучаствовал в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил президент республики Александр Вучич. Также у Медведева запланирован ряд встреч с руководством страны.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #сербия

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