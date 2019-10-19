Еврокомиссия попросила Британию скорее прояснить дальнейшие шаги по Brexit

Европейская комиссия принимает к сведению голосование в Палате общин по поправке Летвина, которая означает, что само соглашение об отделении не поставят сегодня на голосование. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что ЕК попросила Лондон скорее прояснить дальнейшие действия по Brexit.

«Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», — написала Мина Андреева в Twitter.

???????????????? @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 19 октября 2019 г.

Голосование по соглашению не состоялось в субботу, 19 октября. Однако вопреки призывам премьера депутаты приняли поправку, которую внес Оливер Летвин. Согласно поправке, премьер должен до 23:00 воскресенья попросить об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Будет ли он просить, пока неясно. Офис премьера ситуацию не прокомментировал.

Поправка Летвина — своего рода «страховка» для противников «жесткого Brexit». Она удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не примут соответствующий закон и полностью не исключат вероятность Brexit без соглашения.

Поправку Летвина приняли, потому что опасаются каких-либо неожиданных поворотов событий, которые помещают цивилизованному выходу Британии из Европейского союза.