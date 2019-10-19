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18:20   19 Октября 2019
Весь мир

Еврокомиссия попросила Британию скорее прояснить дальнейшие шаги по Brexit

Еврокомиссия попросила Британию скорее прояснить дальнейшие шаги по Brexit

Европейская комиссия принимает к сведению голосование в Палате общин по поправке Летвина, которая означает, что само соглашение об отделении не поставят сегодня на голосование. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что ЕК попросила Лондон скорее прояснить дальнейшие действия по Brexit.

«Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», — написала Мина Андреева в Twitter.

Еврокомиссия попросила Британию скорее прояснить дальнейшие шаги по Brexit

Голосование по соглашению не состоялось в субботу, 19 октября. Однако вопреки призывам премьера депутаты приняли поправку, которую внес Оливер Летвин. Согласно поправке, премьер должен до 23:00 воскресенья попросить об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Будет ли он просить, пока неясно. Офис премьера ситуацию не прокомментировал.

Поправка Летвина — своего рода «страховка» для противников «жесткого Brexit». Она удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не примут соответствующий закон и полностью не исключат вероятность Brexit без соглашения.

Поправку Летвина приняли, потому что опасаются каких-либо неожиданных поворотов событий, которые помещают цивилизованному выходу Британии из Европейского союза.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #brexit #еврокомиссия #общество

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