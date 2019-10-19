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18:07   19 Октября 2019
Россия

Беглов пообещал избавить Колпино от транзитного грузового транспорта в ближайшее время

Беглов пообещал избавить Колпино от транзитного грузового транспорта в ближайшее время

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что транзитный грузовой транспорт перестанет ездить по дорогам Колпино в самое ближайшее время. Об этом он заявил во время инспектирования Колпинского района в субботу, 19 сентября.

Ранее глава города проверил процесс реконструкции Оборонной улицы, протяженность которой составляет 4,7 километра. Здесь построят путепровод через железнодорожные пути Московского направления. После открытия магистрали автомобилисты смогут объезжать Колпино с юга без необходимости въезжать в центр города, пишут «Невские новости».

Беглов пообещал избавить Колпино от транзитного грузового транспорта в ближайшее время

По словам строителей, работы завершатся досрочно. Движение на путепроводе запустят к 1 декабря. Беглов оценил такую новость. Он заявил, что Петербург продолжит поддерживать подрядчиков, которые выполняют важные работы в срок или даже досрочно.

Такими темпами скоро из Колпино вывезут весь грузовой транспорт, подчеркнул Беглов.

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Автор: Арсений Аскольский
#беглов #колпино

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