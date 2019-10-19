Эксперт сомневается, что США полностью отказались от сотрудничества с курдами в Сирии

Боевики Рабочей партии Курдистана отказались соблюдать режим тишины на севере Сирии и выполнять условия соглашений, которые заключили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и американский вице-президент Майк Пенс. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии ФАН отметил, если курды из бандформирований не уйдут до вторника, 22 октября, тогда антитеррористическая операция «Источник мира» возобновится.

«Хотя нельзя сказать, что они прекращались», — считает Борис Рожин.

По его словам, столкновения по-прежнему разворачиваются в городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака и получается, что перемирие существует только формально. Где-то оно действует, но определенные участки фронта в динамике, причем активной.

«Поэтому РПК и YPG до начала следующей недели, скорее всего, никуда не уйдут», — добавил военный эксперт.

При таком исходе Турция имеет все основания продолжить антитеррористическую операцию, поскольку очередные предупреждения уже выносили, продолжил Борис Рожин. США, безусловно, хотели бы сохранить бандгруппы курдских боевиков в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, при условии, что они остались бы верными Вашингтону.