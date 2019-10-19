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17:31   19 Октября 2019
Россия

Симоньян стала мамой в третий раз

Симоньян стала мамой в третий раз

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о рождении дочери. Пост она опубликовала в своем в Twitter в субботу, 19 октября. Новорожденную назвали Маро.

Девочка родилась в 0:17 (мск). Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

Первой о рождении малышки в своем Telegram-канале рассказала Тина Канделаки, близкая подруга Симоньян. Потом информацию подтвердила сама журналист.

Напомним, в августе 2013 года у Симоньян и ее супруга — режиссера и телеведущего и Тиграна Кеосаяна — родилась дочь Марьяна. Через год, в сентябре 2014-го, — сын Баграт.

Маро стала третьим ребенком пары.

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Автор: Арсений Аскольский
#дочка #симоньян

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