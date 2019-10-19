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17:13   19 Октября 2019
Россия

Беглов с удовольствием пообщался с петербуржцами на свежем воздухе

Беглов с удовольствием пообщался с петербуржцами на свежем воздухе

Петербуржцы, студенты, школьники, сотрудники различных организаций, промышленных, дорожных и садово-парковых предприятий, представители органов исполнительной власти, а также работники жилищно-коммунальных служб поучаствовали в Дне благоустройства — традиционном общегородском субботнике.

«Друзья! Благодарю всех, кто вышел сегодня на субботник», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике

По его словам, с погодой повезло, поэтому получилось привести город в порядок и пообщаться на свежем воздухе. Осенний месячник по благоустройству продлится до 31 октября. Александр Беглов напомнил, что с 21 октября по 11 ноября на официальном сайте администрации Петербурга откроют интернет-голосование по оценке качества работ.

«Каждый сможет сказать, как прошла осенняя уборка. Я жду предложений, сообщений от жителей, чтобы подвести итоги», — резюмировал губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #субботник

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