Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике

Петербуржцы, студенты, школьники, сотрудники различных организаций, промышленных, дорожных и садово-парковых предприятий, представители органов исполнительной власти, а также работники жилищно-коммунальных служб поучаствовали в Дне благоустройства — традиционном общегородском субботнике.

«Друзья! Благодарю всех, кто вышел сегодня на субботник», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, с погодой повезло, поэтому получилось привести город в порядок и пообщаться на свежем воздухе. Осенний месячник по благоустройству продлится до 31 октября. Александр Беглов напомнил, что с 21 октября по 11 ноября на официальном сайте администрации Петербурга откроют интернет-голосование по оценке качества работ.

«Каждый сможет сказать, как прошла осенняя уборка. Я жду предложений, сообщений от жителей, чтобы подвести итоги», — резюмировал губернатор.