Нашли живыми семеро из 13 пропавших без вести при порыве дамбы в Красноярском крае

Спасатели нашли живыми семерых из 13 пропавших без вести в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, 19 октября, представитель краевого главка МЧС.

«Нашли семь человек, живые», — сказал он.

Поиски пропавших ведутся в круглосуточном режиме. Ранее красноярский губернатор Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Трагедия случилась в ночь с пятницы на субботу. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в районе поселка Щетинкино. Погибли 15 человек.

По информации местных властей, дамба принадлежала холдингу «Сибзолото». Однако сооружение не зарегистрировали и построили кустарным способом с нарушением норм. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.