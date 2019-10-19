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16:56   19 Октября 2019
Россия

Нашли живыми семерых из 13 пропавших без вести при порыве дамбы в Красноярском крае

Нашли живыми семерых из 13 пропавших без вести при порыве дамбы в Красноярском крае

Спасатели нашли живыми семерых из 13 пропавших без вести в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, 19 октября, представитель краевого главка МЧС.

«Нашли семь человек, живые», — сказал он.

Нашли живыми семеро из 13 пропавших без вести при порыве дамбы в Красноярском крае

Поиски пропавших ведутся в круглосуточном режиме. Ранее красноярский губернатор Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы. Трагедия случилась в ночь с пятницы на субботу. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в районе поселка Щетинкино. Погибли 15 человек.

По информации местных властей, дамба принадлежала холдингу «Сибзолото». Однако сооружение не зарегистрировали и построили кустарным способом с нарушением норм. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #спасатели #дамба #красноярский край

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