Жесткие разгоны протестов в Барселоне оппозиция считает «вежливыми и образцовыми»

Барселону сотрясают акции протеста, которые спровоцировал тюремный приговор девяти знаковым политикам, причастным к попытке референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Конфликт достиг критической точки в ночь на пятницу, 18 октября.

Накануне прошла всеобщая забастовка. В акции участвовало около полумиллиона человек, пострадали 40. За неделю арестовали более 200 человек, причастных к столкновениям с силовиками.

Русскоязычные СМИ и блогеры активно освещают испанские события, сравнивают летнюю московскую и осеннюю каталонскую картинки уличных протестов. Спикеры либеральных масс-медиа невзначай подчеркивают «вежливость» полиции Испании и якобы «иное» отношение к людям. Пишут, что по сравнению с российской столицей все полицейские ведут себя «образцово», и никаких массовых задержаний не происходит, отмечает Nation news.

«Вообще, мне кажется, что здесь отношение к протестам другое, по сравнению с той же Москвой. Меньше злости и жестокости со стороны властей. У нас крутили тех, кто просто мимо шел, здесь больше наблюдают и разгоняют…», — сказала в беседе с «Фонтанкой» фотокорреспондент Анна Гальперина.

Беглый просмотр фото в ленте по хэштегу «Barcelona» показывает, что полиция использует силовые методы и спецсредства, действуя жестко. Ночью по толпе стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ. Такого никогда не было в России. Об этом пишут сами сторонники независимости. Экс-чиновник испанского МИД Энрике Сарда Вальс разместил в Twitter видео, где дубинкой бьют безоружную девушку.

Либеральные СМИ игнорируют полицейское насилие в Каталонии. Зато не устают повторять об «ужасах» московских задержаний 27 июля, когда почти тысяча человек оказалась в участках. Большинство отпустили через несколько часов даже без составления протокола, но об этом, конечно, никто не упоминает.

Российские либералы не хотят упоминать и сроки главным зачинщикам протестов в Каталонии. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Участники массовых беспорядков в Москве получили от двух до четырех с половиной лет. Причем главные организаторы и подстрекатели — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие — отделались административными арестами в 30 дней максимум. Любовь Соболь вообще оставалась на свободе, как мать малолетней дочери.

В Барселоне на улицу вышли полмиллиона недовольных. Это треть от всего населения Барселоны: у каталонцев действительно много веками сформированных причин не хотеть власти Мадрида.

По данным «белого счетчика российской оппозиции» в день самой многочисленной акции в поддержку «независимых кандидатов в Мосгордуму» на проспекте Сахарова собралось 20 тысяч человек – меньше 0,5% от официального населения Москвы в 12,5 миллионов человек.