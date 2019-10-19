Деревья высадили на новой Аллее молодых промышленников в Колпино
Губернатор Петербурга Александр Беглов поучаствовал в Дне благоустройства — традиционном общегородском субботнике. Утром убрались на Пискаревском кладбище, а затем поехали высаживать деревья на Заводском проспекте, где заложили Аллею молодых промышленников.
Районная администрация, представители промышленных предприятий, молодежь и глава города высадили 20 лип. Новая аллея появилась рядом с 22 домом. В ходе мероприятия Беглов пообщался с гражданами, поблагодарил людей за участие в субботнике, детям пожелал успехов в учебе.
«Мы проводим субботник, чтобы привести город в порядок, убираем наши сады, парки, дворы», — добавил губернатор.
Александр Беглов вместе с ветеранами и школьниками принял участие в субботнике на территории Пискаревского кладбища https://t.co/NPccPodHqP— Санкт-Петербург (@gov_spb) 19 октября 2019 г.