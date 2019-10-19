Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в городском субботнике

Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан за активное участие в субботнике. Губернатора особенно порадовало большое количество молодежи, которая присоединилась к уборке 19 октября.

«Мне отрадно, что очень много молодежи, школьники пришли. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел на субботник», — отметил губернатор.

Житель блокадного Ленинграда Исаак Кузинец объяснил, что благоустройство Пискаревского мемориального кладбища особенно важно для молодежи. Здесь лежат защитники города, умершие в блокаду. Забота о месте их последнего упокоения — дань уважения памяти.

«Мы от всех ветеранов говорим спасибо молодому поколению за то, что они продолжают наш путь и верны традициям нашего города. Очень много ребят сегодня присутствует здесь», — отметил Кузинец.

Беглов с утра присоединился к уборке на Пискаревском мемориальном кладбище. Вместе с детьми из центра содействия семейному воспитанию № 8 он навел порядок на одном из участков.

Масштабный субботник проходит 19 октября по всему Петербургу. Желающим принять участие в субботнике городские власти предложили 703 площадки, открыто 417 мест выдачи инвентаря, пишут «Невские новости».

Вместе с Бегловым на осеннюю уборку вышли сотрудники городской администрации. Вице-губернаторы Любовь Совершаева и Эдуард Батанов взялись за грабли и веники в Таврическом саду.