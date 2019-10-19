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Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

 Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии

Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии
16:10   19 Октября 2019
Весь мир

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

Российскую межведомственную делегацию с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и представителей Минобороны принял президент САР Башар Асад в Дамаске. Об этом передает российское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД РФ, обсудили вопросы текущей ситуации «на земле» в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны. Выразили общее мнение, что стабилизировать ситуацию на территории к востоку от реки Евфрат можно, если восстановить суверенитет и целостность страны. Также необходимо вернуть сирийские земли под контроль официального Дамаска.

Российская делегация и президент Сирии подробно рассмотрели комплекс вопросов, который связан с запуском и налаживанием эффективной работы Конституционного комитета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #курды

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