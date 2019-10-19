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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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15:49   19 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев и сербский лидер Александр Вучич поучаствовали в параде военной техники, который прошел на аэродроме Батайница под Белградом.

Парад включил свыше двух тысяч военых, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. Также продемонстрировали бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-35 и Ми-17, которые российская сторона предоставила сербской в качестве военной помощи.

После парада Дмитрий Медведев отправится в Палату Сербии, где встретится с премьер-министром страны Аной Брнабич. После запланировали российско-сербские переговоры в формате рабочего завтрака.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #сербия #парад #вучич

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