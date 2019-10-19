Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев и сербский лидер Александр Вучич поучаствовали в параде военной техники, который прошел на аэродроме Батайница под Белградом.

Парад включил свыше двух тысяч военых, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. Также продемонстрировали бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-35 и Ми-17, которые российская сторона предоставила сербской в качестве военной помощи.

Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Сербию. Председатель правительства примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Также пройдут переговоры по вопросам сотрудничества России и Сербии в ряде сфер pic.twitter.com/JAZlcexIyT — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 19 октября 2019 г.

После парада Дмитрий Медведев отправится в Палату Сербии, где встретится с премьер-министром страны Аной Брнабич. После запланировали российско-сербские переговоры в формате рабочего завтрака.