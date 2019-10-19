Западные спонсоры издания The Bell устраивают цветные революции по всему миру

Журналистка Елизавета Осетинская в 2017 году основала издание The Bell, которое должно было стать деловым СМИ нового формата. Оно должно было быть ориентировано на бизнес-аудиторию, которой нужны новости без лишнего информационного шума.

Однако за два года работы The Bell зарекомендовал себя как рассадник фейков и русофобии, существующий на деньги западных спонсоров, пишет Федеральное агентство новостей.

Осетинская позиционировала свое СМИ в самом начале как стартап, что ассоциируется у большинства людей с добровольными пожертвованиями от простых граждан. На самом деле, спонсоры The Bell далеко не рядовые читатели, пишет агентство. Журналистка сама рассказывала, что первые 100 тысяч долларов на реализацию проекта она получила по программе Investigative Reporting, которую спонсирует университет Беркли, где училась и преподавала Осетинская.

Вторым спонсором стал Европейский фонд поддержки демократии, который содействовал практически всем госпереворотам в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Фонд существует полностью на деньги европейских государств.

Еще около 300 тысяч долларов Осетинская получила от разных «русских бизнесменов за рубежом». 100 тысяч долларов «пожертвовал» фонд «Династия», владельцем которого является миллиардер Борис Зимин, бежавший в США после того, как вскрылись его махинации в «Вымпелкоме».

Кроме того, по словам экс-соучредителя The Bell Павла Миледина, всей информацией о финансовых делах издания владеет только сама Осетинская.

Все это указывает на то, что The Bell является самым настоящим иноагентом. Так может, пора это признать?