Технополис «Эра» разработал комплекс, позволяющий БПЛА приземляться в сложнейших условиях

Систему, предназначенную для круглосуточной всепогодной посадки беспилотников, презентовали в Военно-инновационном технополисе «Эра». Комплекс позволяет дрону приземлиться в автоматическом режиме при отсутствии сигнала спутников.

Перед специалистами стояла задача — создать технический и программный комплекс, который сможет управлять снижением и посадкой беспилотников в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации.

Система предполагает использование наземных ориентиров, которые состоят из трех инфракрасных маячков, оперативно размещаемых в необходимом месте, и системы технического зрения на машине. Бортовой комплекс с помощью камеры распознает ориентиры, вычисляет координаты и управляет посадкой дрона в заданную точку.

Разработка весьма актуальна на фоне того, что армии все чаще прибегают к использованию беспилотников, а также к средствам их подавления.

Технополис «Эра» 25 июня 2018 года был учрежден по указу российского лидера Владимира Путина. Работа комплекса направлена на ускорение разработки передовых технологий в области обороны. В кластере расположились представители более 35 предприятий и организаций, среди которых крупные концерны «Калашников» и «Сухой». В технополисе идет работа над несколькими десятками инновационных проектов. В исследованиях участвуют военнослужащие из четырех научных рот.

В декабре 2018 года порядка 400 бойцов отправились служить в такого рода подразделения. Из них 79 человек поступили в распоряжение командования технополиса «Эра». Начало работы комплекса анонсировал еще в сентябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре «Эру» посетил глава государства. Шойгу лично провел Путину экскурсию по кластеру.

Во время осмотра кластера глава оборонного ведомства рассказал президенту о существующих задачах и планах технополиса. Министр отметил, что здесь будут работать лучшие российские ученые, научные сотрудники и военнослужащие научных рот.

Когда экскурсия подошла к концу, Путин поблагодарил всех причастных к строительству комплекса. Особенно российский лидер отметил заслуги Шойгу.