Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии

Один из собеседников корреспондентов ФАН, с которым они пообщались в Сирии во время съемок фильма «Лев Республиканской Гвардии», рассказал об освободительной операции сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, а также о том, что на самом деле делают в регионе курды-боевики и силы США.

Командир ополчения «Лива Аль-Кудс» Шади Мухаммад Хадид подчеркнул, что ИГ* (запрещено в РФ) было разбито в конце 2017 года при помощи российских военных. После того как был освобожден сам Дейр-эз-Зор, Сирийская арабская армия (САА) отбила у террористов все его предместья на западном берегу, вплоть до границы с Ираком.

Сейчас в провинции продолжаются атаки на укрытия остатков бандформирований ИГ*, которые сохраняют террористическую активность. Собеседник издания считает, что без поддержки извне боевики не смогли бы выживать.

Хадид рассказал, от кого именно им поступает помощь.

«Мы наблюдаем за передвижениями различных боевиков, в том числе курдов, и американцев, которые мечтают возродить террористов ИГ* и остаться в Сирии. США не понимают, что сирийцы рано или поздно вернут все свои земли и не оставят на них ни одного американца и других оккупантов», – заметил командир.

Сейчас США и подконтрольные им Сирийские демократические силы (SDF) переживают не лучшие времена за Евфратом. Турецкая операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Анкара планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть сирийских беженцев домой.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.