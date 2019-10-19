Красноярские власти объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе. Трагедия случилась в ночь с пятницы на субботу, когда прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Погибли 15 человек, а 13 граждан пропали без вести.

По информации регионального МЧС, около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов ГИМС привлекли к ликвидации ЧС и поиску пропавших. Краевому правительству также поручили организовать работу по ликвидации последствий. «В день траура во всех городах и районах приспустят флаги Красноярского края», — уточнили в правительстве региона. Председатель СК России направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата для содействия следств... https://t.co/dEr4Vh0rI4 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 октября 2019 г.