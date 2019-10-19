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Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

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15:18   19 Октября 2019
Россия

Красноярские власти объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы

Красноярские власти объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе. Трагедия случилась в ночь с пятницы на субботу, когда прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Погибли 15 человек, а 13 граждан пропали без вести.

По информации регионального МЧС, около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8  и несколько маломерных судов ГИМС привлекли к ликвидации ЧС и поиску пропавших. Краевому правительству также поручили организовать работу по ликвидации последствий.

«В день траура во всех городах и районах приспустят флаги Красноярского края», — уточнили в правительстве региона.

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Автор: Анатолий Кубарев
#траур #дамба #общество #красноярский край

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