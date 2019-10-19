Умер генерал-майор полиции Петербурга Константин Власов

Умер бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов. Ему было 49 лет.

Причина смерти не называется. Известно, что Власов долгое время боролся с онкозаболеванием, о котором знали его близкие и коллеги.

Он родился в 1970 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу начал постовым в 1991 году. До должности замначальника полиции главка МВД Власов работал на разных должностях уголовного розыска.

Он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». В отставку Власов ушел в 2019 году.