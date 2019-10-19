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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

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 Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии

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15:16   19 Октября 2019
Россия

Умер генерал-майор полиции Петербурга Константин Власов

Умер генерал-майор полиции Петербурга Константин Власов

Умер бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов. Ему было 49 лет.

Причина смерти не называется. Известно, что Власов долгое время боролся с онкозаболеванием, о котором знали его близкие и коллеги.

Он родился в 1970 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу начал постовым в 1991 году. До должности замначальника полиции главка МВД Власов работал на разных должностях уголовного розыска.

Он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». В отставку Власов ушел в 2019 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #смерть #мвд рф

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