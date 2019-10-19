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15:15   19 Октября 2019
Весь мир

Курды из бандформирований заявили, что сбили вертолет ВВС Турции на территории Сирии

Курды из бандформирований заявили, что сбили вертолет ВВС Турции на территории Сирии

Курды из бандформировний заявили, что сбили вертолет, принадлежащий ВВС Турции, неподалеку от города Тель-Абъяд, где Анкара проводит операцию «Источник мира». Неподтвержденная информация об этом появилась в сети.

Боевики распространили фотографии обломков через медиаресурсы, которые им подконтрольны. В частности, одно из таких сообщений появилось в Telegram-канале «Галлифреские технологии». В нем говорится, что вертолет был сбит, однако экипажу удалось успешно эвакуироваться. 

Турецкая сторона опровергает эти данные. В Минобороны страны заявили, что вертолет потерпел крушение из-за технических неполадок.

Курды из бандформирований заявили, что сбили вертолет ВВС Турции на территории Сирии

Напомним, Турция проводит на севере Сирии операцию против радикально настроенных курдов. В ходе нее военные должны будут организовать зону безопасности на турецко-сирийской границе. 

Курдские формирования захватили земли на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с террористами запрещенной группировки ИГ*. Однако оказалось, что боевики просто сотрудничали. 

Ранее Анкара приняла решение приостановить военную операцию на 120 часов. За это время курдские террористы должны покинуть зону операции.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#вертолет #сирия #турция #курды

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