Курды из бандформирований заявили, что сбили вертолет ВВС Турции на территории Сирии

Курды из бандформировний заявили, что сбили вертолет, принадлежащий ВВС Турции, неподалеку от города Тель-Абъяд, где Анкара проводит операцию «Источник мира». Неподтвержденная информация об этом появилась в сети.

Боевики распространили фотографии обломков через медиаресурсы, которые им подконтрольны. В частности, одно из таких сообщений появилось в Telegram-канале «Галлифреские технологии». В нем говорится, что вертолет был сбит, однако экипажу удалось успешно эвакуироваться.

Турецкая сторона опровергает эти данные. В Минобороны страны заявили, что вертолет потерпел крушение из-за технических неполадок.

Напомним, Турция проводит на севере Сирии операцию против радикально настроенных курдов. В ходе нее военные должны будут организовать зону безопасности на турецко-сирийской границе.

Курдские формирования захватили земли на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с террористами запрещенной группировки ИГ*. Однако оказалось, что боевики просто сотрудничали.

Ранее Анкара приняла решение приостановить военную операцию на 120 часов. За это время курдские террористы должны покинуть зону операции.

*Террористическая организация, запрещена в РФ