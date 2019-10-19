Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе IT-специалистов «Молодые лидеры Рунета», поучаствовать в котором могут россияне от 18 до 35 лет, занимающие посты в IT-компаниях и digital-агентствах. Депутат Ирина Волынец в комментарии изданию «ПолитЭксперт» отметила, что конкурс имеет колоссальную социальную ценность и поспособствует развитию IT-сферы.

По ее словам, подобные мероприятия открывают и расширяют горизонты в профессиональной сфере, дают возможность попрактиковаться, узнать новые методы работы и обменяться опытом. Конкурс поможет познакомиться IT-специалистам не только с успешными людьми и бизнесменами, но и друг с другом.