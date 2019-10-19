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Западные спонсоры издания The Bell устраивают цветные революции по всему миру

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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

Российская делегация встретилась с президентом Сирии в Дамаске

 Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии

Один из освободителей Дейр-эз-Зора рассказал, что делают курды-боевики и США в Сирии
14:59   19 Октября 2019
Россия

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе IT-специалистов «Молодые лидеры Рунета», поучаствовать в котором могут россияне от 18 до 35 лет, занимающие посты в IT-компаниях и digital-агентствах. Депутат Ирина Волынец в комментарии изданию «ПолитЭксперт» отметила, что конкурс имеет колоссальную социальную ценность и поспособствует развитию IT-сферы.

По ее словам, подобные мероприятия открывают и расширяют горизонты в профессиональной сфере, дают возможность попрактиковаться, узнать новые методы работы и обменяться опытом. Конкурс поможет познакомиться IT-специалистам не только с успешными людьми и бизнесменами, но и друг с другом.

«Такая интеграция молодых мозгов и свежих идей», — сказала депутат.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #it #общество #конкурс

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