Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила региональному омбудсмену помочь семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в ночь с пятницу на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района.
В поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, а 13 человек пропали без вести. Глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков вылетел к месту случившегося.
Местные власти уточнили, что дамбу, которая принадлежит холдингу «Сибзолото», не регистрировали. Глава краевого правительства Юрий Лапшин добавил, что сооружение построили кустарным способом, чем нарушили все нормы.
«Попросила уполномоченного по правам человека в крае оказать все возможное содействие семьям погибших и пострадавшим в техногенной катастрофе»,— написала Москалькова в Instagram.
Российский омбудсмен также соболезнует родным, близким и друзьям погибших при прорыве дамбы. Москалькова заверила, что поможет пострадавшим от удара стихии.
Председатель СК России направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата для содействия следств... https://t.co/dEr4Vh0rI4— Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 октября 2019 г.