Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила региональному омбудсмену помочь семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в ночь с пятницу на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района.

В поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, а 13 человек пропали без вести. Глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков вылетел к месту случившегося.

Местные власти уточнили, что дамбу, которая принадлежит холдингу «Сибзолото», не регистрировали. Глава краевого правительства Юрий Лапшин добавил, что сооружение построили кустарным способом, чем нарушили все нормы.