Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

 Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы
Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю
Курды-боевики отказались соблюдать перемирие на севере Сирии, предложенное Турцией

Курды-боевики отказались соблюдать перемирие на севере Сирии, предложенное Турцией

 Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов

Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов
Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поспособствует развитию IT-сферы

 Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы
Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю
Курды-боевики отказались соблюдать перемирие на севере Сирии, предложенное Турцией

Курды-боевики отказались соблюдать перемирие на севере Сирии, предложенное Турцией

 Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов

Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов
14:26   19 Октября 2019
Россия

Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила региональному омбудсмену помочь семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в ночь с пятницу на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района.

В поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, а 13 человек пропали без вести. Глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков вылетел к месту случившегося.

Красноярский омбудсмен поможет семьям погибших при прорыве дамбы

Местные власти уточнили, что дамбу, которая принадлежит холдингу «Сибзолото», не регистрировали. Глава краевого правительства Юрий Лапшин добавил, что сооружение построили кустарным способом, чем нарушили все нормы.

«Попросила уполномоченного по правам человека в крае оказать все возможное содействие семьям погибших и пострадавшим в техногенной катастрофе»,— написала Москалькова в Instagram.

Российский омбудсмен также соболезнует родным, близким и друзьям погибших при прорыве дамбы. Москалькова заверила, что поможет пострадавшим от удара стихии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москалькова #дамба #общество #красноярский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...