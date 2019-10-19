ФАН попросило ООН объяснить отношение организации к террористам ПНС Ливии

Федеральное агентство новостей отправило ООН запрос с просьбой объяснить, почему организация поддерживает и признает Правительство национального согласия Ливии, которое тесно связано с террористическими организациями.

На днях ФАН выпустило материал, в котором рассказывается, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж и его соратники напрямую связаны с террористическими группировками. Согласно данным из открытых источников, все уровни официальных структур ПНС представлены террористами и бандитами, преступления которых зафиксированы, в частности, в докладах Совбеза ООН.

Например, в документе от 2016 года говорится о «злоупотреблениях» в ливийской тюрьме «Митига», которая подконтрольна группировке RADA во главе с Абдэльрауфом Кара. На данный момент в этой тюрьме незаконно удерживают граждан РФ — Маскима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

Также в докладе говорится о других преступлениях лидеров бандформирований из состава МВД и Минобороны ПНС Ливии. Например, один из полевых командиров «Батальона революционеров Триполи», который подчиняется министру внутренних дел, Фатхи Башаге занимался вымогательством и похищением людей.

На момент выхода публикации ФАН ответа от ООН не последовало.