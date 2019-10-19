Курды-боевики отказались соблюдать перемирие на севере Сирии, предложенное Турцией

Руководство Рабочей партии Курдистана (РПК) фактически отвергло режим прекращения огня на северо-востоке Сирии. Такое мнение выразил военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН.

По его словам, РПК поддержит перемирие, если оно приведет к выводу турецких военных из районов, расположенных на севере арабской республики. Иные варианты, считает собеседник издания, не устроят курдов-боевиков, и они продолжат воевать с Анкарой.

Рожин добавил, что курдские бандформирования считают нелегитимными «с моральной и политической точки зрения» пункты соглашения, которое подписали Турция и США на переговорах, кроме перемирия. Эксперт считает, что РПК не оставит Рас-аль-Айн и будет продолжать сопротивление.

Ранее Минобороны Турции обвинило курдских боевиков в нарушении перемирия.

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть сирийских беженцев домой.

Под предлогом «освобождения» от ИГ (запрещена в РФ) радикальные курды заняли территории в восточной части Сирии и начали притеснять местное население. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.