Военный эксперт раскрыл характеристики ракетного комплекса «Ярс-С»

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что комплексов подобных российскому стратегическому РК «Ярс-С» не существует у американцев. О том, в чем изюминка разработки и каковы ее характеристики узнала «Политика сегодня».

Леонков уточнил, что «Ярс» — это в первую очередь мобильный комплекс, находящийся на шасси, а не шахтный. Поэтому обнаружить и уничтожить его до запуска вероятному противнику будет сложнее.

«"Ярс" более совершенный, чем «Тополь». Конструкторы над ним поработали: больше всего это коснулось самих боеголовок, которые он несет — они разделяющиеся. Были сделаны доработки с тем условием, чтобы боеголовки надежно преодолевали существующую и перспективную противоракетную оборону вероятного противника. У американцев такой технологии нет», — рассказал Леонков.

Комплекс несет в себе баллистическую ракету РС-24, что позволяет ему поражать цели на расстоянии свыше 11 тысяч километров. По словам эксперта, для перевозки «Ярса» достаточно длинного почтового вагона. Вес РС-24 менее 100 тонн.

«"Ярс" помещается в длинный почтовый вагон: не только по габаритам, но и по весу. Его вес меньше 100 тонн. Его еще планировали ставить на железнодорожный комплекс для пуска ракет "Баргузин". Но мы приостановили работы по этому комплексу, поскольку шла большая полемика по поводу договора ДРСМД. Но так как американцы вышли из этого договора, то мы можем вернуться к нему и доработать его», — рассказал военный эксперт.

Модернизированный стратегический ракетный комплекс «Ярс-С» за следующие два года возьмут на вооружение еще три полка Ракетных войск стратегического назначения. Он уже поступил в Йошкар-Олу. Характеристики комплекса засекречены.