Эксперт предупредил о рисках отмены документов на поверку счетчиков

Новый способ борьбы с мошенниками хотят внедрить в сфере ЖКХ. Данные о поверке счетчиков предлагают перенести с бумаги в единый электронный реестр. Об этом пишет «360».

Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова считает, что если этот вопрос проработать плохо, он может нести определенные риски для граждан.

«Если их будут, допустим, отправлять в управляющие организации и там не будет какой-то информации об их приборе учета и за это им будут отменять оплату по нормативу, который, как правило, во многих регионах завышен, то граждане могут пострадать», — отметила она.

Юнисова не стала отрицать, что давно назрела необходимость в принятии мер по борьбе с мошенничеством в сфере ЖКХ. Но пока трудно сказать, как этот сервис будет работать, ведь есть граждане, у которых нет компьютеров и интернета, например, пожилые люди.