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Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

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13:58   19 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко долгое время врал, что Киев выполняет Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе.

В интервью телеканалу NewsOne она поделилась мнением, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, действительно пытается выполнять положения документа.

«Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский ищет механизмы, как их выполнить», — заявила Савченко.

По словам бывшего депутата, Киеву нужно «во всех возможных форматах» поддерживать диалог с Москвой для достижения мира в Донбассе. 

Ранее Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» Украину в 2015 году после того, как подписал Минские соглашения и одобрил «формулу Штайнмайера».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #савченко #минские соглашения

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