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13:44   19 Октября 2019
Россия

Медведев прибыл с визитом в Сербию

Медведев прибыл с визитом в Сербию

Российский премьер Дмитрий Медведев в субботу, 19 октября, прибыл в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил президент республики Александр Вучич.

Медведев и Вучич вместе отправятся на смотр сербской армии, который пройдет на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Там же будет продемонстрирована российская военная техника — бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций. 

Позже Медведев встретится с сербским коллегой Аной Брнабич. Они обсудят торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения двух стран. Кроме того, ожидается, что в ходе переговоров с Вучичем будет принят ряд двусторонних документов.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #политика #сербия #вучич

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