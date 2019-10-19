Правительство разрешило считать граждан Украины русскоязычными без экзамена

Граждане Украины и Белоруссии смогут получить статус носителей русского языка без экзаменов. Такое предложение одобрило правительство на заседании 17 октября.

Для получения статуса украинцам и белорусам достаточно будет подать заявление. Ранее стать носителем русского языка без собеседования могли лишь те, чьи родственники по восходящей линии постоянно проживали в России или на территории СССР, но в пределах нынешней российской госграницы.

Гражданам других государств по-прежнему нужно будет сдавать экзамен. В правительстве обратили внимание, что единого критерия признания иностранца носителем русского языка нет. Кабмин планирует наделить МВД полномочиями по разработке единого подхода к проведению собеседований.

Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в РФ и гражданство в упрощенном порядке.