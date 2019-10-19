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 Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов

Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов
13:38   19 Октября 2019
Весь мир

Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов

Жители сирийского Дейр-эз-Зора митингуют против курдов-террористов

Жители деревни Аль-Джафра и района Харабеш собрались перед воротами военного аэродрома Дейр-эз-Зора. Люди выступили против курдов из бандформирований и присутствия иностранных войск на сирийской территории.

Корреспондент ФАН сообщил, что жители Дейр-эз-Зора в ходе митинга направили поддерживающие послания военным, которые защищают единство и суверенитет Сирии. По словам сирийцев, деятельность курдов-террористов, которых поддерживают американские военные, — преступный акт. Люди также считают, что агрессия военизированных отрядов курдов в САР — «преступное деяние, которое противоречит международным законам».

Восточную часть реки Евфрат контролируют курды из бандформирований, состоящих в так называемых «Демократических силах Сирии», которые пользуются поддержкой военных США. Мирные сирийцы страдают от натиска военизированных отрядов курдов, которые в принудительном порядке заставляют людей сражаться на их стороне.

Подобные народные митинги в Сирии уже не редкость. Жители провинций Хасака, Ракка, Дейр-эз-Зор также выступали против курдов-боевиков и выходили на массовые пикеты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество

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