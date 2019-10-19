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13:23   19 Октября 2019
Россия

Захарова после окончания МГИМО хотела связать свою работу с Азией

Захарова после окончания МГИМО хотела связать свою работу с Азией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что хотела заниматься Азией, в частности Китаем, после окончания МГИМО. Речь об этом зашла на съезде III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Параллельно с учебой она совмещала работу в пресс-центре МИД РФ. Из вуза будущий представитель внешнеполитического ведомства выпустилась с красным дипломом и знанием китайского и английского языков.

«Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией… Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею», — добавила Захарова.

По ее словам, в министерстве ей посоветовали идти в пресс-службу. В итоге официальным представителем МИД РФ она стала в 2015 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #мид рф

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