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13:16   19 Октября 2019
Россия

Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что против РФ в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую приходится отвечать. Такое заявление дипломат сделала участникам III всероссийского патриотического лагеря молодежи «Поколение» в субботу, 19 октября.

Захарова отметила, что со стороны России аналогичной информационной агрессии или атаки она не видит.

«Я ни разу не видела, чтобы мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере просто потому что мы так хотим. Мы все время отвечаем, да», — подчеркнула представитель ведомства. 

При этом Захарова не уверена, что против страны идет информационная это война — иначе Москве бы пришлось отвечать другим странам тем же самым, но «Россия этим не занимается ни на каком направлении».

Российские СМИ на Западе все чаще притесняют. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюции о необходимости противодействия масс-медиа РФ. Согласно документу, главные угрозы — Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая сенаторов и конгрессменов США, а также глава Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не приводя доказательств.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сми #запад #агрессия

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