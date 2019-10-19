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13:19   19 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

Ни один из предложенных законопроектов относительно рынка земли Украины не предусматривает продажу земельных участков физическим лицам-иностранцам. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе обсуждения земельной реформы в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сказал, что рынок земли откроют с 1 октября 2020 года​​​. Украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.

Однако Гончарук добавил, что право на покупку украинской земли также получат иностранные компании. По его словам, для этого есть условие — зарубежная организация более трех лет проработала на украинской земле и платила налоги.

Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

В свою очередь Николай Сольский в комментарии агентству УНН отметил, что в предложенных законопроектах не предусмотрели продажу земли физическим лицам-иностранцам.

«Они не могут ни в одном варианте законопроекта, в альтернативном тем более», — объяснил он.

Мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель действует уже 14 лет. Международный валютный фонд ждет, что Киев примет земельную реформу, которую украинские власти затягивали несколько лет. В парламенте предыдущего созыва несколько фракций выразили опасение — если открыть рынок земли, тогда крупные иностранные корпорации скупят ее у украинцев по низким ценам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #верховная рада #земля #покупка

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