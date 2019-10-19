Иностранцам не разрешили покупать украинскую землю

Ни один из предложенных законопроектов относительно рынка земли Украины не предусматривает продажу земельных участков физическим лицам-иностранцам. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе обсуждения земельной реформы в украинском министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сказал, что рынок земли откроют с 1 октября 2020 года​​​. Украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.

Однако Гончарук добавил, что право на покупку украинской земли также получат иностранные компании. По его словам, для этого есть условие — зарубежная организация более трех лет проработала на украинской земле и платила налоги.

В свою очередь Николай Сольский в комментарии агентству УНН отметил, что в предложенных законопроектах не предусмотрели продажу земли физическим лицам-иностранцам.

«Они не могут ни в одном варианте законопроекта, в альтернативном тем более», — объяснил он.

Мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель действует уже 14 лет. Международный валютный фонд ждет, что Киев примет земельную реформу, которую украинские власти затягивали несколько лет. В парламенте предыдущего созыва несколько фракций выразили опасение — если открыть рынок земли, тогда крупные иностранные корпорации скупят ее у украинцев по низким ценам.