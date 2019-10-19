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12:53   19 Октября 2019
Россия

Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Глава государства Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Красноярском крае. Выслушав доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП, президент призвал выяснить причины произошедшего.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сообщили в Кремле.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 19 октября, на реке Сейба неподалеку от населенного пункта Щетинкино. Жертвами случившегося стали 15 человек, еще 13 пропали без вести, их ищут спасатели. Также пострадали 14 человек, затопило два общежития. Глава региона Александр Усс заявил, что причиной ЧП мог стать сход селевого потока.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #чп #красноярский край #прорыв дамбы

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