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Турция обвинила курдов-боевиков в нарушении режима прекращения огня в Сирии

Турция обвинила курдов-боевиков в нарушении режима прекращения огня в Сирии

Огромный астеорид приближается к Земле

Огромный астеорид приближается к Земле

12:33   19 Октября 2019
Весь мир

Турция обвинила курдов-боевиков в нарушении режима прекращения огня в Сирии

Турция обвинила курдов-боевиков в нарушении режима прекращения огня в Сирии

Минобороны Турции выступило с обвинением бандформирований курдов «Силы народной самообороны» в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии в субботу, 19 октября. Ранее о нем договорились Анкара и Вашингтон.

«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов», — отмечается в коммюнике.

Уточняется, что курды-радикалы 12 раз обстреляли район Рас-аль-Айна, один раз район Телль-Абъяд и один — Телль-Тамер.

В военном ведомстве отметили, что сотрудничество с США для поддержания достигнутого соглашения продолжится.

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть сирийских беженцев домой.

Турция обвинила курдов-боевиков в нарушении режима прекращения огня в Сирии

Под предлогом «освобождения» от ИГ (запрещена в РФ) радикальные курды заняли территории в восточной части Сирии и начали притеснять местное население. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #курды

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