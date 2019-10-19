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12:33   19 Октября 2019
Россия

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» станет социальным лифтом для IT-специалистов

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» станет социальным лифтом для IT-специалистов

Стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе IT-специалистов «Молодые лидеры Рунета». Цель — выявить профессионалов от 18 до 35 лет в сфере информационных технологий и найти тех, кто руководит направлениями в IT-компаниях, реализует масштабные технологические проекты, создает инновационные продукты.

Публицист и политолог Армен Гаспарян в комментарии изданию «НьюИнформ» объяснил, что IT-сфера — быстрорастущая и перспективная. По его словам, участие в «Молодых лидерах Рунета» станет своеобразным социальным лифтом для IT-специалистов.

Политолог не исключил, что в перспективе интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» станет не менее важным и не менее значимым, чем «Лидеры России».

«Потребуются определенные усилия, чтобы занять эту нишу, но тот факт, что история появилась, уже является позитивным», — резюмировал Армен Гаспарян.

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Автор: Анатолий Кубарев

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