Пьяный мужчина напал на полицейского с ножом в Москве

Пьяный мужчина, вооружившись ножом, напал на полицейского в переходе станции метрополитена «Савеловская» в Москве. Пострадавшим оказался старший сержант полиции. Его госпитализировали, а нападавшего задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Выяснилось, что нападавший — 28-летний мужчина. Он в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Злоумышленника задержали на месте.

Сотрудник правопорядка, по предварительным данным, с проникающим ранением в грудь был доставлен в больницу.