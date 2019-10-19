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12:21   19 Октября 2019
Россия

Пьяный мужчина напал на полицейского с ножом в Москве

Пьяный мужчина напал на полицейского с ножом в Москве

Пьяный мужчина, вооружившись ножом, напал на полицейского в переходе станции метрополитена «Савеловская» в Москве. Пострадавшим оказался старший сержант полиции. Его госпитализировали, а нападавшего задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Выяснилось, что нападавший — 28-летний мужчина. Он в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Злоумышленника задержали на месте.

Сотрудник правопорядка, по предварительным данным, с проникающим ранением в грудь был доставлен в больницу.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #метро #полиция #савеловская

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