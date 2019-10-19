Пьяный мужчина напал на полицейского с ножом в Москве
Пьяный мужчина, вооружившись ножом, напал на полицейского в переходе станции метрополитена «Савеловская» в Москве. Пострадавшим оказался старший сержант полиции. Его госпитализировали, а нападавшего задержали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Выяснилось, что нападавший — 28-летний мужчина. Он в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Злоумышленника задержали на месте.
Сотрудник правопорядка, по предварительным данным, с проникающим ранением в грудь был доставлен в больницу.