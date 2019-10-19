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Огромный астеорид приближается к Земле

Огромный астеорид приближается к Земле

12:15   19 Октября 2019
Весь мир

Огромный астеорид приближается к Земле

Огромный астеорид приближается к Земле

Астероид 162082 (1998 HL1) диаметром в километр приблизится к Земле 25 октября. По данным NASA, он пролетит на расстоянии в 16 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны.

Размеры астероида ученые оценивают его в 441-986 метров. По их словам, планете ничто не угрожает, хотя космический объект классифицируется как потенциально опасный. Он не столкнется с Землей минимум ближайшие 120 лет — в очередной раз астероид подойдет к планете в 2140 году.

Астероид открыли в 1998 году. Он относится к группе «Аполлонов», чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. Ученые знают о более чем пяти тысячах таких небесных тел.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#земля #nasa #астероид

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