Руководитель Роструда вылетел в Красноярский край после прорыва дамбы

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков вылетел в Красноярский край, где на золотодобывающей артели прорвало дамбу и погибли работники. Об этом сообщил в субботу, 19 октября, представитель Роструда. По его словам, сейчас подготавливают документы для организации страховых выплат.

Представитель территориального органа Роструда уже находится на месте случившегося. Формируют комиссию по расследованию группового несчастного случая на производстве. Также, чтобы выяснить причины и обстоятельства прорыва дамбы, подготовить необходимые документы для организации страховых выплат, подключили прокуратуру, Следственный комитет, ФСС, краевое правительство, министерство здравоохранения Красноярского края.

Руководитель Роструда вылетает в Красноярский край в связи с ЧП на золотодобывающей артели...https://t.co/lGEW2uc5Ro — Роструд (@RostrudRU) 19 октября 2019 г.

Ранее красноярские спасатели сообщили, что в 02:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.