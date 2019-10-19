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Беглов поучаствовал в городском субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище

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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:53   19 Октября 2019
Россия

Беглов поучаствовал в городском субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище

Беглов поучаствовал в городском субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище

Городской субботник проходит в Петербурге 19 октября. По всему городу открыты 417 пунктов выдачи инвентаря. Губернатор Александр Беглов с утра присоединился к уборке на Пискаревском мемориальном кладбище.

Вместе с детьми из центра содействия семейному воспитанию № 8 глава Петербурга навел порядок на одном из участков. Об этом пишут «Невские новости».

Беглов поучаствовал в городском субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище

Вместе с Беглов на осеннюю уборку вышли сотрудники городской администрации. Вице-губернаторы Любовь Совершаева и Эдуард Батанов взялись за грабли и веники в Таврическом саду.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #субботник

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