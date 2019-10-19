Беглов поучаствовал в городском субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище
Городской субботник проходит в Петербурге 19 октября. По всему городу открыты 417 пунктов выдачи инвентаря. Губернатор Александр Беглов с утра присоединился к уборке на Пискаревском мемориальном кладбище.
Вместе с детьми из центра содействия семейному воспитанию № 8 глава Петербурга навел порядок на одном из участков. Об этом пишут «Невские новости».
Вместе с Беглов на осеннюю уборку вышли сотрудники городской администрации. Вице-губернаторы Любовь Совершаева и Эдуард Батанов взялись за грабли и веники в Таврическом саду.