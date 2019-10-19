НАТО оценила соглашение США и Турции по операции против курдов-боевиков в Сирии

НАТО оценила договоренность Турции и Штатов о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» против радикальных курдов на севере Сирии. Генсек альянса называл это решение шагом вперед в решении конфликта, пишет ФАН.

«Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте», — заявил Столтенберг.

Генсек альянса в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, приехавшим из Анкары в Брюссель, сообщил, что глава Госдепа рассказал о своем визите в Турцию и последних договоренностях по Сирии.

Кроме того, Столтенберг добавил, что ситуация в САР будет одной из ключевых тем встречи министров обороны НАТО 24-25 октября.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против радикальных курдов на севере Сирии. Ее цель — организовать буферную зону на турецко-сирийской границе.

В четверг Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские боевики должны покинуть планируемую 30-километровую «безопасную зону».