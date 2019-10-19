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Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15
«Нафтогаз» оценил заявление Миллера о возможности снизить цену на газ для Украины

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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:31   19 Октября 2019
Россия

Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края достигло 15. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в субботу, 19 октября.

Ранее стало известно о 13 жертвах. Еще 14 человек пострадали, они находятся в больнице. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пропавшими без вести числятся 13 человек.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. В рабочем поселке затопило два общежития.

Местные власти сообщили, что дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована. По словам главы краевого правительства  Юрия Лапшина, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#дамба #красноярский край

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