Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края достигло 15. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в субботу, 19 октября.

Ранее стало известно о 13 жертвах. Еще 14 человек пострадали, они находятся в больнице. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пропавшими без вести числятся 13 человек.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. В рабочем поселке затопило два общежития.

Местные власти сообщили, что дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована. По словам главы краевого правительства Юрия Лапшина, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности.