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Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15
«Нафтогаз» оценил заявление Миллера о возможности снизить цену на газ для Украины

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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:27   19 Октября 2019
Россия

Богданов и заместитель премьера Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов и заместитель премьера Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с заместителем премьер-министра Катара Халедом Аль-Аттыей в пятницу, 18 октября, в Дохе. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Михаил Богданов и заместитель премьера Катара затронули актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового диалога между Москвой и Дохой, включая график предстоящих контактов и мероприятий. При этом констатировали, что углубление политического диалога и наращивание как торгово-экономических, так и культурно-гуманитарных связей соответствует долгосрочным интересам РФ и Катара.

«Служит делу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке», — резюмировали в МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев

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