Богданов и заместитель премьера Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с заместителем премьер-министра Катара Халедом Аль-Аттыей в пятницу, 18 октября, в Дохе. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Михаил Богданов и заместитель премьера Катара затронули актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового диалога между Москвой и Дохой, включая график предстоящих контактов и мероприятий. При этом констатировали, что углубление политического диалога и наращивание как торгово-экономических, так и культурно-гуманитарных связей соответствует долгосрочным интересам РФ и Катара.