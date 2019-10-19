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 Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:15   19 Октября 2019
Весь мир

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Пятилетний ребенок из России погиб в результате несчастного случая в турецком Кемере. Об этом в субботу, 19 октября, пишет агентство DHA.

Семья с двумя детьми отдыхала на турецком курорте. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы поехать в каньон Гейнюк.

На горной дороге глава семейства не справился с управлением, велосипед сорвался в пропасть. Отец, мать и десятилетний сын отделались ушибами, а пятилетняя дочь получила серьезные травмы. 

Местный житель, увидев, что произошло, отвез семью в больницу, однако врачи не смогли спасти ребенка.

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Автор: Виктория Разумовская

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