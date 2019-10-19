Болгарские врачи потеряли пожилую пациентку в томографе

Врачи одной из больниц в Болгарии потеряли пациентку Асенку Христову в томографе во время обследования. 70-летнюю женщину искали шесть часов. Об этом сообщает телеканал Nova в субботу, 19 октября.

По словам дочери потерпевшей, мать отправилась в больницу и исчезла. Женщина забеспокоилась и обратилась к правоохранителям. Пациентку пытались найти шесть часов. В итоге женщина обнаружилась в запертом кабинете с томографом. Христова рассказала, что услышала стук каблуков за дверями и закричала.

Выяснилось, что помощник рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала, закрыла кабинет и ушла. Сейчас медработник находится в отпуске. Ей грозит грозит штраф и выговор.

Руководство лечебного учреждения утверждает, что долгое пребывание в томографе не опасно для здоровья Христовой, потому что аппарат так и не включили. Родственники женщины все равно хотят обратиться в суд.