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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
10:59   19 Октября 2019
Россия

Самолет Казань — Анталья вернулся в аэропорт вылета

Самолет Казань — Анталья вернулся в аэропорт вылета

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Северный ветер», который выполнял рейс Казань — Анталья, в ночь на субботу, 19 октября, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщил представитель международного аэропорта «Казань».

По информации онлайн-табло аэропорта, самолет рейса КЛ5807 вылетел из Казани в Анталью в 23:55 по местному времени в пятницу, 18 октября. По словам представителя аэропорта, Airbus A321 вернулся в аэропорт вылета, передает РИА Новости. Детали и обстоятельства случившегося не уточнили.

«Обратно приземлился в аэропорту Казани по технической причине», — добавил он.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #анталья #казань #общество

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