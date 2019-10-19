Самолет Казань — Анталья вернулся в аэропорт вылета

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Северный ветер», который выполнял рейс Казань — Анталья, в ночь на субботу, 19 октября, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщил представитель международного аэропорта «Казань».

По информации онлайн-табло аэропорта, самолет рейса КЛ5807 вылетел из Казани в Анталью в 23:55 по местному времени в пятницу, 18 октября. По словам представителя аэропорта, Airbus A321 вернулся в аэропорт вылета, передает РИА Новости. Детали и обстоятельства случившегося не уточнили.