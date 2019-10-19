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11:04   19 Октября 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» оценил заявление Миллера о возможности снизить цену на газ для Украины

«Нафтогаз» оценил заявление Миллера о возможности снизить цену на газ для Украины

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена для Украины на импортный газ при прямых поставках может быть на 20 процентов ниже.

Витренко с этим заявлением согласился, добавив, что для этого следует соблюсти несколько условий.

«Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке», — заявил он. 

Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что цена на импортное голубое топливо может упасть, если российская компания не будет отказывать европейским партнерам в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы «Газпром» предлагал своп-контракты другим газодобывающим предприятиям на внутреннем рынке, забирая у них газ на территории РФ и возвращая его на границе между двумя государствами. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #газ #нафтогаз #газпром

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