Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена для Украины на импортный газ при прямых поставках может быть на 20 процентов ниже.

Витренко с этим заявлением согласился, добавив, что для этого следует соблюсти несколько условий.

«Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке», — заявил он.

Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что цена на импортное голубое топливо может упасть, если российская компания не будет отказывать европейским партнерам в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы «Газпром» предлагал своп-контракты другим газодобывающим предприятиям на внутреннем рынке, забирая у них газ на территории РФ и возвращая его на границе между двумя государствами.