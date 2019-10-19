Росстандарт может отменить документы на поверку счетчиков

Правительство хочет заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе. Специалист будет вносить результаты проверки в присутствии владельца в специальный реестр Росстандарта через портал Госуслуг.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова в субботу, 19 октября. По его словам, бумажные свидетельства сохранятся, их будут выдавать только по желанию владельца счетчика.

Глава Росстандарта считает, что инициатива поможет бороться с мошенниками, которые продают фальшивые свидетельства и манипулируют сроками поверок.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.