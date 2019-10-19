Социально ориентированные НКО разрешили включить в реестр без оценки услуг
Правительство РФ одобрило возможность включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг без оценки качества.
Документ внесли в Госдуму в установленном порядке. У социально ориентированной НКО появится такая возможность, если организация надлежащим образом реализовала проекты по приоритетным направлениям деятельности в сфере общественно полезных услуг с использованием президентского гранта.
Перечень ЖНВЛП. Демография и здравоохранение. Дороги. Госуслуги в социальной сфере. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ #видеоблог #Медведев #главноеhttps://t.co/cS1YElmxnF— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 18 октября 2019 г.