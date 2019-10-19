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Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

Число жертв разрушения дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15
«Нафтогаз» оценил заявление Миллера о возможности снизить цену на газ для Украины

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 Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
10:45   19 Октября 2019
Россия

Социально ориентированные НКО разрешили включить в реестр без оценки услуг

Социально ориентированные НКО разрешили включить в реестр без оценки услуг

Правительство РФ одобрило возможность включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг без оценки качества.

Документ внесли в Госдуму в установленном порядке. У социально ориентированной НКО появится такая возможность, если организация надлежащим образом реализовала проекты по приоритетным направлениям деятельности в сфере общественно полезных услуг с использованием президентского гранта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #общество #нко

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