Социально ориентированные НКО разрешили включить в реестр без оценки услуг

Правительство РФ одобрило возможность включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг без оценки качества.

Документ внесли в Госдуму в установленном порядке. У социально ориентированной НКО появится такая возможность, если организация надлежащим образом реализовала проекты по приоритетным направлениям деятельности в сфере общественно полезных услуг с использованием президентского гранта.