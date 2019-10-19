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Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
10:40   19 Октября 2019
Россия

Два подростка пропали в Новокузнецке

Два подростка пропали в Новокузнецке

Два четырнадцатилетних подростка пропали в Новокузнецке накануне, 18 октября. Они не вернулись из школы домой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Пропали два мальчика 2005-го года рождения. В пятницу они ушли в школу и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. В городе развернута поисковая операция, в ней участвуют полицейские, росгвардейцы, сотрудники СК и волонтеры. 

Рост первого мальчика — 150 сантиметров. Худощавое телосложение, карие глаза, светлые короткие волосы. Был одет в темно-синюю куртку, черные классические брюки. На ногах — красные бутсы. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Второй мальчик среднего телосложения. Серые глаза, русые волосы. Был одет в черную спортивную куртку, на рукавах которой снизу – светло-серые треугольники, синие джинсы, белую рубашку, черные туфли на шнурках. На голове — черная кепка. 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #полиция #подростки #новокузнецк

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