Поле прорыва дамбы в Красноярском крае пропали без вести 15 человек

После разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края числятся без вести пропавшими, по уточненным данным, 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России в субботу, 19 октября.

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Два рабочих общежития временного типа оказались затоплены. Жертвами стали 13 человек.

Минздрав РФ сообщил, что в больницу эвакуированы 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии.